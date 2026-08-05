Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Zweites Quartal
|
05.08.2026 20:50:08
Amgen-Aktie leicht im Plus: Erneute Anhebung der Jahresprognose
Auch beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie wurde das Unternehmen etwas optimistischer. Experten hatten mit einer Anhebung der Prognose gerechnet.
Das Papier legte am Mittwoch im frühen US-Handel an der Dow-Spitze zu. Das Amgen-Papier kann zeitweise an der NASDAQ 3,55 Prozent auf 403,88 Dollar zulegen. Zuvor hatte die Aktie im Handelsverlauf bei über 416 Dollar ein Rekordhoch erreicht.
Im zweiten Quartal hingegen übertraf der Konzern die Erwartungen und profitierte dabei vom starken Wachstum gleich mehrerer Kassenschlager wie etwa dem Cholesterinsenker Repatha und dem Osteoporose-Medikament Evenity. Rückgänge bei wichtigen älteren Medikamenten wie etwa dem unter Konkurrenzdruck stehenden Mittel Prolia (Osteoporose) wurden damit mehr als ausgeglichen.
Unternehmensweit legte der Erlös um zehn Prozent auf etwas mehr als 10 Milliarden Dollar (8,8 Mrd Euro) zu. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog um fünf Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar an. Je Aktie waren dies 6,29 Dollar. Im laufenden Jahr peilt Amgen jetzt bei diesem Wert einen Anstieg auf 22,30 Dollar bis 23,50 (2025: 21,84) Dollar an.
THOUSAND OAKS (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amgen Inc.
|
05.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.08.26
|Amgen-Aktie leicht im Plus: Erneute Anhebung der Jahresprognose (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
05.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
05.08.26
|ROUNDUP: Amgen wird erneut etwas optimistischer - Anleger hoch erfreut (dpa-AFX)
Analysen zu Amgen Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|355,20
|1,33%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|54 036,93
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.