Amgen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amgen hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 7,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,14 Prozent auf 10,37 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at