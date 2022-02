Amgen enttäuscht mit Prognose und überrascht mit Aktienrückkauf

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der Biotechkonzern Amgen Inc ist mit seinen Prognosen für das Jahr 2022 zwar hinter den Erwartungen der Wall Street zurückgeblieben, hat aber mit der Ankündigung eines großen Aktienrückkaufes für einen Kurssprung gesorgt. Das Biotechnologieunternehmen aus Thousand Oaks, Kalifornien, rechnet in diesem Jahr mit einem bereinigten Gewinn von 17 bis 18 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 25,4 bis 26,5 Milliarden Dollar.

Die von Factset befragten Analysten erwarten im Durchschnitt einen bereinigten Gewinn von 17,65 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von fast 26,9 Milliarden Dollar.

Amgen hatte am Montag einen bereinigten Gewinn von 17,10 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von fast 26 Milliarden Dollar im Jahr 2021 gemeldet.

Amgen stellte auch seine längerfristigen Erwartungen vor, darunter ein mittleres einstelliges jährliches Umsatzwachstum von 2022 bis 2030 und ein jährliches Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich im gleichen Zeitraum.

Für das laufende Jahr kündigte Amgen den Rückkauf eigener Aktien für 6 bis 7 Milliarden Dollar an. Damit fällt der Aktienrückkauf annähernd doppelt so hoch aus wie von Analysten erwartet. Amgen-Aktien machten im frühen US-Handel einen Kurssprung um über 5 Prozent.

