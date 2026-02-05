Amgen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amgen hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,42 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,62 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,76 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 12,65 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 19,88 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Amgen ein Gewinn pro Aktie von 10,36 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45,53 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 51,35 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at