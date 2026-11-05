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05.11.2026 06:31:28
Amgen gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Amgen hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 353,92 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Amgen 262,58 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15 545,74 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12 733,88 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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