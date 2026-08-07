Amgen hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amgen hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,09 Prozent auf 50,87 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Amgen 51,96 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at