Amgen legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amgen hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 205,21 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amgen 101,46 ARS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10 530,36 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14 183,65 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at