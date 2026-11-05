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05.11.2026 06:31:28
Amgen legte Quartalsergebnis vor
Amgen hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 9,91 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amgen 8,17 CAD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Amgen 14,51 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,20 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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