Amgen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amgen ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amgen die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,37 USD gegenüber 2,65 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Amgen 10,07 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at