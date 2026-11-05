Amgen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amgen stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde auf 53,25 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,23 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at