Amgen präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amgen hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 117,35 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amgen noch ein Gewinn pro Aktie von 38,64 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 14 178,19 Milliarden ARS gegenüber 9 039,23 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 590,69 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatte Amgen ein EPS von 230,73 ARS je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Amgen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 50,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45 771,07 Milliarden ARS. Im Vorjahr waren 30 429,70 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at