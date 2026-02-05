|
05.02.2026 06:31:28
Amgen präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Amgen hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal hat Amgen 53,23 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,80 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 205,32 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Amgen einen Umsatz von 179,15 Milliarden BRL eingefahren.
