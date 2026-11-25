Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
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25.11.2026 14:53:49
Amgen Settlement Clears Path for Us Biosimilar Launch of Bristol-Myers Blockbuster Cancer Drug
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