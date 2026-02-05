Amgen: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Amgen hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,87 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 14,23 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Amgen 7,56 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 36,75 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Amgen einen Umsatz von 33,23 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at