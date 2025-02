Amgen überrascht positiv mit Quartal und Prognose - Kurs dennoch unter Druck

THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen blickt nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal optimistisch in die Zukunft. 2025 dürfte der Umsatz bei 34,4 bis 35,7 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Thousand Oaks mit. Analysten rechnen bisher im Schnitt mit 34,6 Milliarden. 2024 waren die Erlöse vor allem wegen gestiegener Medikamentenverkäufe um 19 Prozent auf 33,4 Milliarden Dollar geklettert. Der Gewinn sackte unter dem Strich um fast 40 Prozent auf gut 4 Milliarden Dollar ab. Grund dafür waren unter anderem höhere Ausgaben auch im Zusammenhang mit der Übernahme von Horizon.

Auch mit den Zahlen zum vierten Quartal überraschte Amgen positiv. Der Aktienkurs gab im nachbörslichen Handel dennoch um gut 1 Prozent nach. Anleger reagierten verschnupft auf den Rückschlag bei einem Mittel gegen Fettleibigkeit. Dieser Markt ist seit einiger Zeit das für die Pharmabranche, was KI für IT-Firmen ist./he/so