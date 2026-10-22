Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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22.10.2026 23:55:02
Amgen vs. Eli Lilly: Does the GLP-1 Mania Make LLY Stock a Better Buy in 2026?
Are you looking for a stable dividend payer or a high-growth medical innovator? Choosing between Amgen (NASDAQ:AMGN) and Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) depends on your specific goals for 2026.
Amgen operates as a mature biotechnology leader focused on cost-efficient manufacturing and specialty drugs. Eli Lilly & Co. has recently transformed into a growth powerhouse through its breakthrough obesity and diabetes treatments. Both companies command significant market share, but their financial profiles and valuation multiples suggest very different paths for potential investors.
Amgen discovers and manufactures innovative medicines for serious illnesses, focusing on oncology, inflammation, and rare diseases. It distributes its products primarily through large wholesalers like McKesson Corp. (NYSE:MCK), Cencora (NYSE:COR), and Cardinal Health (NYSE:CAH). Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as these three entities account for a significant portion of its total revenue.
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Nachrichten zu Eli Lilly
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20.10.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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20.10.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
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14.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|24 460,00
|2,34%
|Amgen Inc.
|392,85
|-1,33%
|Eli Lilly
|1 138,00
|-2,43%
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