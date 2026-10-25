Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
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25.10.2026 09:26:00
Amgen vs. Gilead Sciences: Which Biotech Dividend Stock Is the Better Buy?
Stocks in some sectors and industries are known for paying dividends. Consumer staples, energy, and utility stocks are great examples. However, the biotech industry isn't in the group. Most biotech companies are small and can't afford to pay dividends.
Amgen (NASDAQ: AMGN) and Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) are notable exceptions. Both of these big biotech stocks offer attractive dividends. Both also have very different strategies for navigating the next decade of drug development. Which dividend-paying biotech stock is the better buy for long-term investors now?
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