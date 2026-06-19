NovoCure Aktie

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WKN DE: A140ML / ISIN: JE00BYSS4X48

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19.06.2026 18:50:34

Amgen vs. NovoCure: Which Health Care Stock Is a Better Buy in 2026?

Deciding between a pharmaceutical giant and a niche medical innovator depends on your risk tolerance. Amgen (NASDAQ:AMGN) and NovoCure (NASDAQ:NVCR) offer vastly different paths to potential growth in 2026.Amgen is a global leader in drug manufacturing, focusing on large-scale treatments for chronic conditions. NovoCure specializes in proprietary wearable technology to treat various forms of cancer. Comparing them highlights the trade-off between the steady earnings of established healthcare giants and the high-stakes potential of specialized medical technology developers.Amgen develops and sells innovative medicines for heart disease, obesity, and cancer. Its revenue is highly concentrated among three pharmaceutical wholesalers: McKesson (NYSE:MCK), Cencora (NYSE:COR), and Cardinal Health (NYSE:CAH). Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 17 000,00 -0,53% Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Amgen Inc. 290,55 -1,54% Amgen Inc.
NovoCure Limited 12,15 -21,99% NovoCure Limited

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