Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
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27.10.2026 20:25:02
Amgen vs. Vertex Pharmaceuticals: Massive Pharmaceutical Scale vs. Steady Drug Revenue
Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN) primarily generates revenue by discovering, developing, and manufacturing therapeutic medicines for oncology and cardiovascular diseases.
It secured Food and Drug Administration (FDA) approval for an IMDELLTRA label update, and the Federal Trade Commission filed an amicus brief in a lawsuit concerning its Enbrel patents.
Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) primarily generates revenue by discovering and marketing innovative treatments for patients with cystic fibrosis.
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Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|24 640,00
|-0,69%
|Amgen Inc.
|411,40
|2,49%
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|480,10
|2,72%
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