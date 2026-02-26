Amhult 2 (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amhult 2 (B) hat am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,87 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,13 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Amhult 2 (B) im vergangenen Quartal 26,6 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amhult 2 (B) 23,5 Millionen SEK umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 5,48 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren 11,34 SEK je Aktie erzielt worden.

Amhult 2 (B) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 103,76 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 93,92 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at