Amhult 2 (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Amhult 2 (B) äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1,22 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amhult 2 (B) 1,21 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 27,6 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 8,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at