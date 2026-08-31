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31.08.2026 06:31:29
Amhult 2 (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Amhult 2 (B) äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 1,22 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amhult 2 (B) 1,21 SEK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 27,6 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 8,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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