Amhult 2 (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Amhult 2 (B) hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26,5 Millionen SEK – eine Minderung von 0,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,6 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at