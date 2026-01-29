|
Ami Organics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ami Organics hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ami Organics 5,67 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,75 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,93 Milliarden INR ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,00 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3,50 Milliarden INR geschätzt worden war.
