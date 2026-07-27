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27.07.2026 06:31:29
Ami Organics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ami Organics hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,07 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 3,30 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 59,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,36 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,34 Milliarden INR gesehen.
Redaktion finanzen.at
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