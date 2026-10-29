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29.10.2026 06:31:29
Ami Organics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ami Organics hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 15,29 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ami Organics 8,82 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Ami Organics im vergangenen Quartal 4,37 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ami Organics 3,06 Milliarden INR umsetzen können.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 14,38 INR je Aktie sowie einen Umsatz 4,07 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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