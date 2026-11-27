Amiad Water Systems lud am 26.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,01 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amiad Water Systems -0,160 ILS je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Amiad Water Systems mit einem Umsatz von insgesamt 83,5 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,6 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 13,60 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at