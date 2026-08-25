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25.08.2026 06:31:29
Amiad Water Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Amiad Water Systems äußerte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amiad Water Systems -0,100 ILS je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Amiad Water Systems mit einem Umsatz von insgesamt 95,3 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,1 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 12,63 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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