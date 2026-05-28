28.05.2026 06:31:29

Amiad Water Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amiad Water Systems hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amiad Water Systems ein EPS von 0,010 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 93,6 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,4 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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