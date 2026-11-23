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23.11.2026 06:31:29
Amica Wronki: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Amica Wronki hat am 20.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 PLN je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amica Wronki in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 584,3 Millionen PLN im Vergleich zu 636,3 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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