Amica Wronki stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amica Wronki präsentierte in der am 21.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 1,36 PLN gegenüber -0,610 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,03 Prozent auf 636,3 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Amica Wronki 649,5 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at