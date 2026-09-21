Amica Wronki: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Amica Wronki hat am 18.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amica Wronki ein EPS von 0,710 PLN je Aktie vermeldet.

Amica Wronki hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 555,3 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 582,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at