|
23.02.2026 06:31:29
Amicus Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Amicus Therapeutics hat am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amicus Therapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 185,2 Millionen USD im Vergleich zu 149,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,090 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 634,21 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 528,29 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.