Amicus Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Amicus Therapeutics hat am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amicus Therapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 185,2 Millionen USD im Vergleich zu 149,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,090 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 634,21 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 528,29 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at