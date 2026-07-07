Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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07.07.2026 21:38:28
Amid Layoffs, Xbox Announces Tony Hawk's Pro Skater Coming to Game Pass
One of the upcoming games is the full release of the viral, Pokemon-esque game Palworld.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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|Microsoft Corp.
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