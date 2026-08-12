Amifa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amifa ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amifa die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 115,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -11,740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,00 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at