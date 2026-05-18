Amifa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amifa hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 53,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,50 Milliarden JPY – ein Plus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amifa 2,27 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at