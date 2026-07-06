Sygnum Aktie
WKN DE: SYGN21 / ISIN: NET000SYGN21
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06.07.2026 05:58:57
Amina wächst, Sygnum schrumpft: Stressjahr der Schweizer Kryptobanken
2025 war ein Annus horribilis für Krypto-Werte: Bitcoin verlor fast einen Fünftel, Ethereum einen Viertel, und im Oktober fegte das grösste Liquidationsereignis der Krypto-Geschichte über die Märkte. Umso interessanter die Frage: Wie ist es den einzigen beiden Schweizer Kryptobanken ergangen? Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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