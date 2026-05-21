Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) ließ sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,36 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,95 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 12,51 INR gegenüber 7,35 INR im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) mit einem Umsatz von insgesamt 22,87 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at