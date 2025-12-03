Amir Marketing and Investments in Agriculture: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amir Marketing and Investments in Agriculture stellte am 30.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 ILS, nach 0,460 ILS im Vorjahresvergleich.

Amir Marketing and Investments in Agriculture hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 317,1 Millionen ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at