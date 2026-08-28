Amir Marketing and Investments in Agriculture mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amir Marketing and Investments in Agriculture hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 ILS, nach 1,02 ILS im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 363,0 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amir Marketing and Investments in Agriculture 357,9 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at