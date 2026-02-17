|
17.02.2026 06:31:28
Amit Spinning Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Amit Spinning Industries hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,92 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -4,550 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 240,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 307,5 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!