Amit Spinning Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amit Spinning Industries hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,92 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -4,550 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 240,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 307,5 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at