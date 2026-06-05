Amit Spinning Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amit Spinning Industries präsentierte in der am 03.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 INR gegenüber 21,57 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 366,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amit Spinning Industries 331,7 Millionen INR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 14,05 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amit Spinning Industries 9,06 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Amit Spinning Industries 1,19 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at