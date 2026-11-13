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13.11.2026 06:31:28
AMITA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AMITA ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AMITA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,33 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,27 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMITA einen Umsatz von 1,19 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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