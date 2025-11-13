AMITA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AMITA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 3,33 JPY gegenüber 3,57 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,19 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at