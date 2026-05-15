AMITA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AMITA gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMITA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at