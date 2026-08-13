AMITA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AMITA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,40 JPY, nach 3,54 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,33 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at