AMIYA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AMIYA stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,19 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 24,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,39 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,76 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at