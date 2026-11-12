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12.11.2026 06:31:28
AMIYA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
AMIYA hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 32,78 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,78 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat AMIYA im vergangenen Quartal 1,92 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMIYA 1,47 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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