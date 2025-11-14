AMIYA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AMIYA veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24,78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,63 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,20 Prozent auf 1,47 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

