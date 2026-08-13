AMIYA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AMIYA lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,28 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AMIYA 1,63 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at