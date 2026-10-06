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06.10.2026 06:31:28
AMIYAKI TEI legte Quartalsergebnis vor
AMIYAKI TEI hat am 05.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,03 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat AMIYAKI TEI im vergangenen Quartal 10,07 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMIYAKI TEI 9,16 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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